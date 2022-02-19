Украинская делегация в ТКГ в Telegram обвинила представителей ЛНР и ДНР в срыве заседания Контактной группы, инициированного Украиной

«Считаем, что неучастие РФ свидетельствует о сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства РФ о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины», — заявили представители Киева в ТКГ.

В заявлении украинской стороны также утверждается, что ВСУ якобы соблюдают Минские соглашения и меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

При этом в Донбассе с 17 февраля началось военное обострение, в ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах со стороны ВСУ, объявили эвакуацию и мобилизацию. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Ранее представитель ДНР в ТКГ Наталья Никонорова сообщила, что заседание ТКГ состоится, если Киев согласится обсудить «конкретные шаги». Она рассказала, что делегация ДНР предлагает разработать документ о дополнительных мерах безопасности, схожий с принятым в 2020 году, но Украина пока не отреагировала на эту инициативу.

Представитель ЛНР в ТКГ Владислав Дейнего также призвал Киев к переговорам, нацеленным на результат, а не ради картинки в СМИ.

«Ситуация абсурдная. На фоне своих провокационных действий киевские власти вбрасывают запросы на проведение беспредметных встреч Контактной группы, и отказываются от них сразу же после получения запроса о конкретных предложениях для достижения договоренностей. В таких условиях совершенно очевидно, что Киев готов продолжать обстрелы, готов создавать в СМИ картинку о своём миролюбии, но не готов предметно договариваться», — написал он.