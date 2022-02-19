За запуском ракеты и ходом учений из ситуационного центра Кремля наблюдали президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
«Из позиционного района государственного испытательного космодрома "Плесецк" произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.
Опубликовано видео момента запуска.
Также произведены запуски ракет других типов. Отмечается, что все ракеты поразили назначенные цели.
В ходе учений проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.