В рамках учений по стратегическому сдерживанию с полигона Плесецк произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", сообщили на сайте Кремля

За запуском ракеты и ходом учений из ситуационного центра Кремля наблюдали президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Из позиционного района государственного испытательного космодрома "Плесецк" произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.

Опубликовано видео момента запуска.

Также произведены запуски ракет других типов. Отмечается, что все ракеты поразили назначенные цели. Минобороны РФ проведет учения ядерной триады под руководством Путина © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В ходе учений проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.