За запуском ракеты и ходом учений из ситуационного центра Кремля наблюдали президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Из позиционного района государственного испытательного космодрома "Плесецк" произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.

Опубликовано видео момента запуска.

Также произведены запуски ракет других типов. Отмечается, что все ракеты поразили назначенные цели.

Минобороны РФ проведет учения ядерной триады под руководством Путина
Минобороны РФ проведет учения ядерной триады под руководством Путина
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В ходе учений проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.