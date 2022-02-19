В зону проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе приехали глава президентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия и ряд депутатов политсилы, сообщила пресс-служба СН в Telegram 19 февраля

По данным пресс-секретаря «Слуги народа» Юлии Палийчук, кроме главы фракции Давида Арахамии, на линию соприкосновения в Донбассе прибыли глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая.

Также на фото среди прибывших в зону ООС — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Планы наступления Украины на ДНР/ЛНР обнародованы © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР обнародовали план и схему вооружённого вторжения Украины на территорию республик Донбасса, которые добыла разведка.

С 17 февраля в Донбассе началось военное обострение, в ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах и повреждениях объектов инфраструктуры. Объявлена мобилизация военнообязанных и эвакуация женщин, детей и пожилых людей.

В Минобороны Украины заявили, что Киев придерживается дипломатического разрешения конфликта на востоке Украины.