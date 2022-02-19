Военный план вооружённой агрессии Украины против республик Донбасса опубликован официальным представителем Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. Брифинг с материалами опубликован на официальном сайте НМ ДНР 19 февраля

Силами агентурной разведки ДНР был добыт план и карта-схема вооружённого вторжения Украины на территорию республик Донбасса, сообщается в заявлении. Разведка ДНР доложила о перемещении танков и самоходок ВСУ © Facebook, Міністерство оборони України

«Цель украинской наступательной операции — «зачистка» территории Народных Республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией Народных республик», — подчёркивается в материалах брифинга.

В соответствии с замыслом украинских силовиков к операции привлечены практически все боеспособные соединения и воинские части. На достижение результата выделено пять суток, в военной операции должны принять участие батальоны экстремистов и спящие ячейки СБУ.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин объявили о всеобщей мобилизации военнообязанного населения республик.