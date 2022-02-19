Республики Донбасса рассчитывают на конструктивный диалог с Киевом и готовы обсудить конкретные идеи, сообщил в Telegram 19 февраля полпред ЛНР в Трехсторонней контактной группе по донбассу Владислав Дейнего

Дейнего опроверг утверждения Киева о выходе республик из минского процесса.

Также в ЛНР и ДНР подтвердили приверженность Мерам по усилению перемирия и их неукоснительному соблюдению и призвали к этому украинскую сторону. Отмечается, что силы Народной милиции открывают исключительно ответный огонь на украинские обстрелы.

«Ещё раз подчёркиваем, мы готовы к предметному и конструктивному диалогу (а не монологу) по конкретным вопросам и с конкретными предложениями для достижения конкретного результата, что особенно актуально в сложившейся ситуации. Однако инициативы назначать внеочередные заседания исключительно для достижения медийного эффекта мы не поддерживаем», — заявил представитель ЛНР в Контактной группе.

Ранее, в четверг 17 февраля, началось обострение в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям.Разрушены важные объекты гражданской инфраструктуры, сообщается о пострадавших мирных жителях.

В то же время в Киеве заявляют о контроле над ситуацией в Донбассе и обвиняют представителей ЛДНР в обстрелах. Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций, а намерен действовать политико-дипломатическим путем.