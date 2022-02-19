Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу, 18 февраля, покинул Украину, но заявил о готовности вернуться «в случае реальной угрозы». Об этом сообщила пресс-служба олигарха

Ранее об отъезде из Украины Рината Ахметова СМИ сообщили со ссылкой на данные портала FlightRadar24. Деолигархизация отменяется? Для чего Ахметов "случайно" встретится с Зеленским в Мариуполе © коллаж Украина.Ру

В пятницу самолет бизнесмена Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM вылетел из Борисполя в Швейцарию.

«Ринат Ахметов сегодня, действительно, вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч…. Завтра он планирует вылететь в Лондон (тоже на встречи). Но при первых признаках реальной угрозы он немедленно вернется в Украину, чтобы быть здесь — вместе с Украиной и украинцами», — заявила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

В конце января Ахметов в числе других украинских бизнесменов улетел из Украины, однако 15 февраля вернулся и посетил Мариуполь. Во время выступления в Мариуполе олигарх заявил, что Донецк и Донбасс «могут быть счастливы только в единой и счастливой Украине».