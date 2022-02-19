Ранее об отъезде из Украины Рината Ахметова СМИ сообщили со ссылкой на данные портала FlightRadar24.
В пятницу самолет бизнесмена Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM вылетел из Борисполя в Швейцарию.
«Ринат Ахметов сегодня, действительно, вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч…. Завтра он планирует вылететь в Лондон (тоже на встречи). Но при первых признаках реальной угрозы он немедленно вернется в Украину, чтобы быть здесь — вместе с Украиной и украинцами», — заявила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.
В конце января Ахметов в числе других украинских бизнесменов улетел из Украины, однако 15 февраля вернулся и посетил Мариуполь. Во время выступления в Мариуполе олигарх заявил, что Донецк и Донбасс «могут быть счастливы только в единой и счастливой Украине».