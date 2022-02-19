Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала 19 февраля перемещение танков, гаубиц и самоходных артиллерийских установок ВСУ, сообщил заместитель начальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей

«В зоне ответственности 95-й десантно-штурмовой бригады отмечается передвижение колонны из 11 танков. В зоне ответственности 53-й механизированной бригады в Рыбинском, менее чем в 14 километрах от линии боевого соприкосновения, отмечается движение шести САУ 2С1 и десяти буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт Б" калибром 152 миллиметра», — рассказал Басурин.

Ранее в Донбассе началось военное обострение. Усилились массированные обстрелы населенных пунктов, повреждены дома и объекты инфраструктуры, в том числе газопроводы, трансформаторные подстанции, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода. Десятки сел остались без воды. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

По данным ДНР, во время обстрелов ранена мирная жительница, контужен пожилой человек.

В ДНР и ЛНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ начать силовой захват неподконтрольных территорий. Начата эвакуация мирных жителей в Россию, объявлена военная мобилизация.