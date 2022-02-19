Жители Донбасса пояснили в комментарии РИА Новости, что эвакуируются из региона из-за угрозы новых обстрелов, чтобы уберечь детей

«Вчера с утра началось, где-то рядом, было слышно [взрывы], вибрации по дому. Предложили эвакуироваться — и поехали ради детей», — рассказала Наталья из села Тельмановского района ДНР.

Она добавила, что в 2019 году во время обстрела ВСУ в поселке разбомбило школу. Донбасс под обстрелами! Началась массовая эвакуация населения в Россию

Ранее в ДНР и ЛНР призвали мирное население эвакуироваться в Россию из-за угрозы наступления ВСУ по приказу Киева.

Начиная с 17 февраля в регионе сообщили об усилении обстрелов со стороны ВСУ. На территории республик Донбасса произошло два взрыва на газопроводах, предположительно в результате терактов. Снарядом повреждена насосная станция, из-за этого ряд населенных пунктов остался без воды.

В Ростовскую область прибыло более 6,6 тыс. человек из Донбасса. На нужды беженцев из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.

По данным МЧС, беженцев готовы принять пункты временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области, их общая вместимость превышает 700 тысяч человек.

Нижегородская и Кировская область, Мурманская и Владимирская области, Крым также сообщили о готовности разместить эвакуированных и предоставить гуманитарную помощь.