У границы с Украиной в Ростовской области взорвался снаряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Сообщается, что снаряд попал на территорию Тарасовского района Ростовской области с территории Украины.

Инцидент произошел в 4 утра в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Никто не пострадал.

На месте разрыва снаряда работают сотрудники силовых ведомств. Они заставят Зеленского воевать. Эксперты о заседании ООН по Украине © пресс-служба президента Украины

Ранее стало известно о пострадавшем мирном жителе в ДНР во время обстрела ВСУ поселка Коминтерново. Всего, по данным ДНР, украинские силовики выпустили по неподконтрольным территориям 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметра.

В конце недели в Донбассе началось резкое военное обострение. В ДНР и ЛНР сообщили о начале массированных обстрелов со стороны ВСУ. Повреждены дома мирных жителей и объекты инфраструктуры. Начата эвакуация мирных жителей.

В Киеве заявили о контроле ситуации на востоке Украины. В РФ призвали власти Украины к переговорам с ЛДНР для урегулирования конфликта.