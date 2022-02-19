В Великобритании обнаружили документ 1991 года, в нем страны НАТО заявили о неприемлемости расширения Альянса на восток, сообщило 18 февраля издание Spiegel

Документ обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон в Национальном архиве Великобритании.

На встрече представителей МИД США, Великобритании, Франции и ФРГ в 1991 году обсуждались идеи о том, как обеспечить безопасность Центральной и Восточной Европы. Погребинский ответил, откажутся ли украинцы от вступления в НАТО © скриншот видео Первый канал

«В ходе переговоров 2+4 (об урегулировании в отношении Германии при участии ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции. — Ред.) мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы. Таким образом, мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим», — сказал, согласно тексту документа, представитель ФРГ Юрген Хробог.

В издании уточняется, что представитель ФРГ, скорее всего, в своем заявлении перепутал Эльбу с Одером.

С такой точкой зрения согласились, по словам Хробога, тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль и глава МИД Ганс-Дитрих Геншер.

Также издание привело слова представителя США Раймонда Зейтца, заявившего, что «НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально».

Ранее Россия подняла вопрос о неделимости безопасности в Европе и передала США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, включая отказ от принятия в НАТО стран постсоветского пространства, в частности Украины.

Также речь идет об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год.

В НАТО заявили о сохранении политики открытых дверей для всех. США сообщили, что готовы обсуждать принцип неделимости безопасности и контроль над ядерными вооружениями.