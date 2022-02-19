Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе полностью контролирует минобороны Украины, сообщила пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского в Telegram 19 февраля

«Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны», — заявила пресс-служба.

В конце недели в Донбассе началось военное обострение. В ДНР и ЛНР сообщили о резком усилении обстрелов со стороны ВСУ. Начата эвакуация мирных жителей. Лавров обвинил Киев в «грубейшем нарушении» обязательств © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Он заявил, что СММ ОБСЕ пытается «сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины».