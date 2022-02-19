Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в Луганской народной республике, передает Луганский информационный центр 19 февраля

«В целях создания условий для отражения агрессии против Луганской Народной Республики, приведения Народной милиции Луганской Народной Республики, других воинских формирований и органов, специальных формирований в полную боевую готовность, а также гарантированного их укомплектования личным составом согласно штатам военного времени, руководствуясь статьей 60 Конституции Луганской Народной Республики, <…> постановляю: Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию», — говорится в указе.

В связи с всеобщей мобилизацией из ЛНР запрещен выезд мужчинам от 18 до 55 лет. Байден отдал приказ Зеленскому наступать на Донбасс – эксперт © REUTERS, Kevin Lamarque

Ранее Леонид Пасечник поручил организовать эвакуацию населения из ЛНР.

В конце недели в Донбассе началось резкое военное обострение. В ДНР и ЛНР сообщили о начале массированных обстрелов со стороны ВСУ. Повреждены дома мирных жителей и объекты инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин призвал Киев для завершения конфликта провести переговоры с представителями Донбасса.