Президент Украины Владимир Зелнский прогадал, когда продолжил путь капитализации статуса жертвы его страны, который придумал бывший гарант Петр Порошенко. Об этом 18 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

«Порошенко что сделал… И Запад вместе с ним. Они капитализировали статус жертвы… И казалось, что это будет вечно. За последний год Путин показал, что Украина в статусе жертвы уже не приобретает эти реалии, потому что капитал выводится. Демонетизация статуса жертвы. Статус жертвы для Украины сегодня — плохо. А два года назад было хорошо», — заявил он.

Ранее эксперт также отметил, что Порошенко подписал теперь уже неугодные Украине минские соглашения, чтобы выиграть время под видом похабного мира.

С Запада продолжают звучать заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.

Ситуация в Донбассе еще более обострилась 18 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населённых пунктов. Началась эвакуация мирного населения в Россию. Позднее СМИ сообщили о ряде взрывов на газовых станциях.

Главы Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали людей срочно покинуть Донбасс, поскольку в ближайшее время ожидается масштабное наступление ВСУ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договорённости с властями Российской Федерации жителей ДНР и ЛНР будут размещать в Ростовской области.