Во время обстрела ВСУ посёлка Коминтерново на юге ДНР получил контузию мирный житель, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня

«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу, 18 февраля, по территории республики выпущено почти 600 снарядов. Украинские диверсанты планировали взорвать хлор у Горловки - ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

Обострение ситуации в Донбассе началось в четверг, 17 февраля. ВСУ начали обстрелы населенных пунктов, разрушены дома и объекты инфраструктуры. В ДНР сообщили о предотвращении диверсий на химическом производстве. В ЛНР произошли два взрыва на газопроводе, предположительно, вследствие диверсии.

Власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России.