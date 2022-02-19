Президент США Джозеф Байден придумал стратегию переселения посольства своей страны из Киева во Львов, чтобы уже там вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским о смене лидера. Такое мнение 18 февраля выразил дипломат, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в эфире телеканала UkrLive

«Американской стороне сегодня выгодна кризисная ситуация. Европе не выгодна. Поскольку Европа была готова давать деньги для строительства в Донецке и Луганска, и возвращения этих регионов в Украину. Для того, чтобы провести там выборы нормально под эгидой ОБСЕ. И вести этот процесс к мирному урегулированию. Зеленский фактически пообещал им это, и сказал, что выполнит минские соглашения. А сегодня разворачивание всего этого процесса уже на руках Зеленского. План со стороны Вашингтона уже запущен. Для того, чтобы заставить Зеленского переехать во Львов и там его просто поменять на Порошенко», — заявил он.

Ранее эксперт по международным отношениям и правозащитник Андрей Бузаров сравнил вывод дипломатов с Украины с выводом американских войск из Афганистана. Он отметил, что таким образом США показало неуважение к украинской власти, которое Киев так и не понял.

Ситуация в Донбассе более обострилась 18 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населённых пунктов. Началась эвакуация мирного населения в Россию. Позднее СМИ сообщили о ряде взрывов на газовых станциях. Байден отдал приказ Зеленскому наступать на Донбасс – эксперт © REUTERS, Kevin Lamarque

Главы Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали людей срочно покинуть Донбасс, поскольку в ближайшее время ожидается масштабное наступление ВСУ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договорённости с властями Российской Федерации жителей ДНР и ЛНР будут размещать в Ростовской области.