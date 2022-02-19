«Хоть сейчас говорят, что Порошенко плохой. Но когда у тебя есть опасность, что вооруженные силы пойдут по территории Украины дальше, то понятно, что надо подписывать (Минские соглашения — ред.). Выиграть время и мир. Похабный мир, но мир. Он лучше, чем хорошая война», — сказал эксперт.

Ранее Карасев назвал главной задачей Минских соглашений не пустить Украину в НАТО. Также, по его мнению, реализация договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение.

Кулеба признал, что Украина не выполнит Минские соглашения
Кулеба признал, что Украина не выполнит Минские соглашения
© Facebook, Dmytro Kuleba

В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.