«Хоть сейчас говорят, что Порошенко плохой. Но когда у тебя есть опасность, что вооруженные силы пойдут по территории Украины дальше, то понятно, что надо подписывать (Минские соглашения — ред.). Выиграть время и мир. Похабный мир, но мир. Он лучше, чем хорошая война», — сказал эксперт.
Ранее Карасев назвал главной задачей Минских соглашений не пустить Украину в НАТО. Также, по его мнению, реализация договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.