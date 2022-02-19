Бывший президент Петр Порошенко подписал теперь уже неугодные Украине Минские соглашения, чтобы выиграть время ради «похабного» мира. Об этом 18 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

«Хоть сейчас говорят, что Порошенко плохой. Но когда у тебя есть опасность, что вооруженные силы пойдут по территории Украины дальше, то понятно, что надо подписывать (Минские соглашения — ред.). Выиграть время и мир. Похабный мир, но мир. Он лучше, чем хорошая война», — сказал эксперт.

Ранее Карасев назвал главной задачей Минских соглашений не пустить Украину в НАТО. Также, по его мнению, реализация договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение. Кулеба признал, что Украина не выполнит Минские соглашения © Facebook, Dmytro Kuleba

В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.