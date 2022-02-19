Руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 19 февраля призвал жителей ДНР явиться в военные комиссариаты

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты», — сказал Пушилин.

Глава ДНР также подписал указ о мобилизации. Его утвердил Народный совет ДНР. Дмитрий Абзалов: Украина уже начала наступление на Донбасс, и последствия этого будут разгребать все © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ранее в ДНР и ЛНР началась эвакуация из республики женщин, детей и пожилых людей в Россию. В Ростовскую область прибыли более 6,6 тыс. человек.

В конце недели обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, объявивших о независимости. По информации ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

Киев уклоняется от выполнения Минских соглашений по Донбассу. При этом страны НАТО продолжают поставки Украине летального оружия. Москва не раз призывала прекратить накачивать Украину оружием и техникой.