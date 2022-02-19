Украина призвала жителей Донбасса спасаться от обстрелов на своей территории совсем неубедительно, поскольку в отличие от России не предложила ничего конкретного. Об этом 18 февраля заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире телеканала UkrLive

«Вот возьмем Россию. Путиным тоже было дано распоряжение, что и.о. министра по ЧС прибыть в Ростовскую область, организовать пункты приема. Каждому прибывающему жителю Украины, а я их считаю жителями Украины, выдается моментально денежная помощь в размере 10 тысяч рублей. Предоставляется жилье в местах скопления этих людей. Медицинская помощь и так далее. И что мы слышим от госпожи Верещук. Какой-то общий шарм — вы к нам приезжайте, мы вас обогреем и дадим поесть. Чушь какая-то. И это министр говорит, у которой есть ресурсы и средства», — заявил он.

Ситуация в Донбассе еще более обострилась 18 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населённых пунктов. Началась эвакуация мирного населения в Россию. Позднее СМИ сообщили о ряде взрывов на газовых станциях. Донбасс под обстрелами! Началась массовая эвакуация населения в Россию

Главы Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали людей срочно покинуть Донбасс, поскольку в ближайшее время ожидается масштабное наступление ВСУ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договорённости с властями Российской Федерации жителей ДНР и ЛНР будут размещать в Ростовской области.

На вечернем брифинге силовиков министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выступила с призывом к жителям ДНР и ЛНР переезжать на подконтрольную Киеву территорию. Она предложила людям самим найти способ пересечь КПП и пообещала в будущем обустроить для них удобства.