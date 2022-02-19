Президент США Джо Байден на пресс-конференции 18 февраля заявил, что Россия планирует напасть на Украину и захватить Киев в ближайшие дни, трансляция велась в YouTube

По словам Байдена, он убежден, что президент РФ Владимир Путин принял соответствующее решение. Байден опять заявил об опасности «вторжения» РФ в ближайшие дни © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намереваются атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы полагаем, что они выберут целью украинскую столицу Киев», — сказал Байден, сославшись на данные разведки.

Байден вновь отметил, что США не пошлет своих военных на Украину, но продолжит ее поддержку другими способами.

Он заявил, что США введут жесткие санкции против России, если она вторгнется на Украину, однако «Россия по-прежнему может избрать путь дипломатии».

Ранее главы ДНР и ЛНР сообщили о подготовке Киевом к наступлению в Донбассе. Из республик началась эвакуация жителей в Россию.

До этого Байден прогнозировал «российское вторжение» на Украину 16 февраля. Москва призывала страны Запада прекратить истерию вокруг вторжения и отмечала, что это используется как предлог для поставки оружия Киеву, который может использовать его в Донбассе.