Украинское руководство должно очнуться, пока не поздно, и понять, что продолжать курс в НАТО более небезопасно. Об этом 18 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

«Байден говорил, что все равно 10-15 лет Украина не будет в НАТО. Де-факто же непонятно вообще. Потому что через 20 лет этих политиков не будет никого. А может и НАТО с ЕС не будет. Но как это сказать и как официально выразить? Потому что будут говорить Байдену, что он проиграл Путину сначала Афганистан, а теперь Украину. Путин выиграл… Путин тоже сегодня не может сдать назад. Потому что ему некуда деваться. Он не допустит НАТО к своим границам… А мы в это время тут толкуем про Украину в НАТО», — сказал эксперт.

По его словам, еще 20 лет назад это имело логику для Украины, а «сегодня нет, потому что ранее понятие НАТО и безопасность были синонимами». Также Карасев отметил, что «НАТО равно безопасность» больше не работает. А «Украина в НАТО равна небезопасности». Большинство немцев не хотят видеть Украину в НАТО © "Рейтинг"

Ранее Карасев назвал главной задачей Минских соглашений не пустить Украину в НАТО. Также, по его мнению, реализация договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение.

В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.