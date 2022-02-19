К утру 19 февраля из ДНР эвакуировано 6,6 тысячи человек, отмечается на сайте МЧС Донецкой народной республики

«По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — сообщили в МЧС республики.

На пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск развернуты пункты жизнеобеспечения, для граждан организовано горячее питание, им оказывается психологическая и медицинская помощь. ЛНР и ДНР начали эвакуацию жителей в Россию © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Эвакуирующиеся прибывают в Ростовскую область.

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить для эвакуированных граждан единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в регион поступили 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса.