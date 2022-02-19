Президент Украины Владимир Зеленский тянет время с решением конфликта в Донбассе, как и бывший гарант Петр Порошенко, поскольку не видит другого выхода. Об этом 18 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

«Пока Зеленский ничего не выбрал. Ни войны, ни «Минска». Самая оптимальная стратегия была для действующей власти — петлять. Это делал Петр Порошенко. Собственно говоря, делает и Зеленский. Вся эта история и с американской, и с российской стороны связана с тем, чтобы принудить, прежде всего, США к тому, чтобы они надавили на Украину по выполнению минских соглашений», — заявил он.

Ранее Карасев назвал главной задачей Минских соглашений не пустить Украину в НАТО. Также, по его мнению, реализация договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение. Путин: правительство Украины саботирует Минские соглашения © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С Запада продолжают звучать заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.

Ситуация в Донбассе всё более обострилась 18 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населённых пунктов. Началась эвакуация мирного населения в Россию. Позднее СМИ сообщили о ряде взрывов на газовых станциях.

Главы Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали людей срочно покинуть Донбасс, поскольку в ближайшее время ожидается масштабное наступление ВСУ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договорённости с властями Российской Федерации жителей ДНР и ЛНР будут размещать в Ростовской области.