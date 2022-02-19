Последователи экс-президента Петра Порошенко хотели бы "забросать трупами" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины трех созывов Спиридон Килинкаров

Военная провокация в Донбассе и масштабный конфликт выгоден определённым кругам внутри Украины, заявил эксперт. Военный эксперт Евсеев: Путин не дал себя заболтать © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Это, прежде всего, важно команде Порошенко и всей этой камарилье, которая, тем самым, оправдает себя. Потому что они тогда скажут: Путин недоговороспособный, он с Порошенко договориться не смог, с Зеленским — тоже, значит, дело не в Порошенко и Зеленском, а в Путине. Идея же такая у них», — сказал Килинкаров.

Внешние игроки, в частности, британцы и их спецслужбы — имеют очень серьёзное влияние на Украину, и они, при желании, безусловно могли бы спровоцировать полномасштабный военный конфликт на востоке страны, заключил эксперт.

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