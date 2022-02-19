Военная провокация в Донбассе и масштабный конфликт выгоден определённым кругам внутри Украины, заявил эксперт.
«Это, прежде всего, важно команде Порошенко и всей этой камарилье, которая, тем самым, оправдает себя. Потому что они тогда скажут: Путин недоговороспособный, он с Порошенко договориться не смог, с Зеленским — тоже, значит, дело не в Порошенко и Зеленском, а в Путине. Идея же такая у них», — сказал Килинкаров.
Внешние игроки, в частности, британцы и их спецслужбы — имеют очень серьёзное влияние на Украину, и они, при желании, безусловно могли бы спровоцировать полномасштабный военный конфликт на востоке страны, заключил эксперт.
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