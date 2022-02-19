Военного пути решения конфликта в Донбассе для Украины просто не существует - Россия может в течение одной секунды признать народные республики и принять меры к их защите. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины трех созывов Спиридон Килинкаров

До решения Государственной Думы РФ о направлении президенту Путину проекта постановления о признании ДНР/ЛНР российское участие в конфликте на востоке Украины было лишь предметом обсуждений, заявил эксперт. Евсеев раскрыл, когда Россия признает ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«На сегодняшний день ситуация такова. Госдума принимает решение о признании этих республик, оно ложится на стол Путину. Одним росчерком пера, в течение одной секунды — это решение вступает в действие. А рядом, я уверен, зная педантичность Путина, лежат все необходимые договоры, которые ему необходимы для того, чтобы оправдать действия российской стороны», — сказал Килинкаров.

Это решение призвано остудить те горячие головы в Киеве, которые полагают, что конфликт в Донбассе возможно решить военным путём, заключил собеседник издания.

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