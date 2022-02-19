Ранее в интервью BBC посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от курса на вступление в НАТО при угрозе войны с Россией.
«Я считаю, что украинская власть сейчас, если хочет что-то продать, то — хочет продать очень дорого нейтральный статус Украины. Те заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии, господина Пристайко, это не просто слова, озвученные каким-то дипломатом..Сегодня ситуация поменялась. Украина и украинская власть понимают: НАТО за них воевать не будет, американцы и британцы за них воевать не будут», — сказал Килинкаров.
На данный момент Украина хочет провести негласные переговоры с Западом на предмет возвращения страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.