Истерия с "российским вторжением на Украину" дала возможность киевским властям торговаться с Россией о нейтральном статусе своей страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины трех созывов Спиридон Килинкаров

Ранее в интервью BBC посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от курса на вступление в НАТО при угрозе войны с Россией. Пристайко заявил, что его фразу о НАТО не так поняли © пресс-служба президента Украины

«Я считаю, что украинская власть сейчас, если хочет что-то продать, то — хочет продать очень дорого нейтральный статус Украины. Те заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии, господина Пристайко, это не просто слова, озвученные каким-то дипломатом..Сегодня ситуация поменялась. Украина и украинская власть понимают: НАТО за них воевать не будет, американцы и британцы за них воевать не будут», — сказал Килинкаров.

На данный момент Украина хочет провести негласные переговоры с Западом на предмет возвращения страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.