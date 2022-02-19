Массовая истерия по поводу "российского вторжения на Украину", инспирированная Западом, привела к крупным потерям для украинского государства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины трех созывов Спиридон Килинкаров

Американская информационная спецоперация по "российскому вторжению" не рассчитывалась с учётом интересов Украины, отметил эксперт.

«Для меня это было понятно и очевидно тогда. Вы сказали о том, что из Украины выводятся деньги, капиталы. Понимаете, когда разрабатывалась эта спецоперация информационная, интересы Украины никто в расчет не брал, именно поэтому возник конфликт между позициями американцев и британцев, которые настаивали, что агрессия будет», — сказал Килинкаров.

Расхождение между Западом и Украиной произошло в результате того, что Украина на фоне истерии о "российском вторжении", по словам президента Зеленского, понесла 12,5 млрд долларов прямых убытков. Негативные последствия западной спецоперации будут продолжаться для Украины и в дальнейшем, заключил эксперт.

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