Диалога с Западом пока что не будет — позиция президента Путина подтверждается, заявил эксперт.
«Это было ожидаемо и это просто очередное подтверждение позиции президента Владимира Путина…Это означает, что для решения украинского вопроса мы готовы использовать все имеющиеся ресурсы, потому что для нас это жизненно важная проблема», — сказал Евсеев.
Россия готова сделать все, чтобы обеспечить безопасность более 700 тысяч граждан РФ, проживающих в Донбассе. Пусть на Западе думают об этом, а не о мифической бесполетной зоне над Украиной, заключил эксперт.
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