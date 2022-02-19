МИД РФ обнародовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности. В ведомстве заявили, что США так и не дали конструктивного ответа на предложения России по вопросам безопасности. Это в интервью Украина.ру прокомментировал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Диалога с Западом пока что не будет — позиция президента Путина подтверждается, заявил эксперт. ЛНР и ДНР начали эвакуацию жителей в Россию © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Это было ожидаемо и это просто очередное подтверждение позиции президента Владимира Путина…Это означает, что для решения украинского вопроса мы готовы использовать все имеющиеся ресурсы, потому что для нас это жизненно важная проблема», — сказал Евсеев.

Россия готова сделать все, чтобы обеспечить безопасность более 700 тысяч граждан РФ, проживающих в Донбассе. Пусть на Западе думают об этом, а не о мифической бесполетной зоне над Украиной, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.