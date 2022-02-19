Россия признает народные республики Донбасса в случае полномасштабной войны Украины против них. Об этом в интервью Украина.ру заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Государственная Дума РФ 15 декабря во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Евсеев полагает, что до возобновления полномасштабных военных действий на Украине вопрос о признании поставлен не будет. ЛНР и ДНР начали эвакуацию жителей в Россию © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Признание Абхазии и Южной Осетии произошло после войны. Если Украина пойдет на масштабную войну в Донбассе и получит адекватный ответ, то тогда может быть поставлен вопрос о признании ДНР/ЛНР», — сказал Евсеев.

Россия может заключить с ДНР/ЛНР соглашения вплоть до размещения на территории республик военных баз в случае агрессии Украины, заключил эксперт.

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