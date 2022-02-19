Государственная Дума РФ 15 декабря во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Евсеев полагает, что до возобновления полномасштабных военных действий на Украине вопрос о признании поставлен не будет.
«Признание Абхазии и Южной Осетии произошло после войны. Если Украина пойдет на масштабную войну в Донбассе и получит адекватный ответ, то тогда может быть поставлен вопрос о признании ДНР/ЛНР», — сказал Евсеев.
Россия может заключить с ДНР/ЛНР соглашения вплоть до размещения на территории республик военных баз в случае агрессии Украины, заключил эксперт.
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