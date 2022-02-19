О введении бесполётной зоны над Украиной заявило не уполномоченное на то лицо, которое слабо себе представляет, что такое бесполётная зона, отметил эксперт.
«Это абсолютно непрофессиональные люди. Но если Великобритания продолжит вести себя вызывающе и нарушать территориальные воды России, то Россия займется вопросом о создании бесполетной зоны над Великобританией. Этот ответ будет в стиле британских депутатов», — сказал Евсеев.
Предложение британского члена парламента Эллвуда Евсеев назвал полной глупостью, недостойной обсуждения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.