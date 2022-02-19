Председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предложил установить над Украиной бесполетную зону, чтобы защитить ее от «российского вторжения». Это в интервью Украина.ру прокомментировал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

О введении бесполётной зоны над Украиной заявило не уполномоченное на то лицо, которое слабо себе представляет, что такое бесполётная зона, отметил эксперт. Евсеев раскрыл, когда Запад «даст заднюю» в вопросах Украины © AP, Alex Brandon

«Это абсолютно непрофессиональные люди. Но если Великобритания продолжит вести себя вызывающе и нарушать территориальные воды России, то Россия займется вопросом о создании бесполетной зоны над Великобританией. Этот ответ будет в стиле британских депутатов», — сказал Евсеев.

Предложение британского члена парламента Эллвуда Евсеев назвал полной глупостью, недостойной обсуждения.

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