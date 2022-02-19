Представители Донецкой и Луганской народных республик выступили с заявлениями о серьёзной эскалации военной обстановки со стороны Украины. Это в интервью Украина.ру прокомментировал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Для разрядки обстановки на линии соприкосновения ВСУ и народных республик США достаточно отдать команду Киеву отвести войска, заявил эксперт. Украинские диверсанты планировали взорвать хлор у Горловки - ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Сейчас возникла ситуация цугцванга. Запад не хочет идти ни на какие уступки и выдвигает новые требования России. Россия пытается делать позитивные шаги, одним из которых был досрочное прекращение учений в Белоруссии, но Запад этого не замечает. Американцам ничего не стоит дать команду на отвод основной части ВСУ», — сказал Евсеев.

До тех пор, пока американцы не отдают приказ Украине на деэскалацию, будет сохраняться напряженность, заключил собеседник издания.

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