Для захвата Донбасса была развязана беспрецедентная информационная война против России, которую обвинили в подготовке вторжения на территорию Украины, при этом совершенно не замечалось, что скопление войск происходило со стороны Украины, подчеркнул эксперт.
«Все это говорит о том, что готовились не оборонительные, а наступательные действия. Была предпринята очередная попытка силового захвата Донбасса. А Запад все делал для того, чтобы обеспечить Украине максимально комфортные условия для этого. Он оказывал на Россию политическое и финансово-экономическое давление, посылал вооружения Украине, инструкторов, осуществлял информационную войну», — сказал Евсеев.
Проблема возникла, когда в США увидели, что Россия готова к жёстким ответным мерам для защиты своих граждан в Донбассе. Благодаря решимости российского руководства захватить Донбасс у Украины не получится, заключил собеседник издания.
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