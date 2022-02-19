Целью истерии вокруг "российского вторжения" был захват Украиной Донбасса. Эскалация последних дней указывает на это, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Для захвата Донбасса была развязана беспрецедентная информационная война против России, которую обвинили в подготовке вторжения на территорию Украины, при этом совершенно не замечалось, что скопление войск происходило со стороны Украины, подчеркнул эксперт. Злобин: цель Запада - не Украина, цель России - не Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Все это говорит о том, что готовились не оборонительные, а наступательные действия. Была предпринята очередная попытка силового захвата Донбасса. А Запад все делал для того, чтобы обеспечить Украине максимально комфортные условия для этого. Он оказывал на Россию политическое и финансово-экономическое давление, посылал вооружения Украине, инструкторов, осуществлял информационную войну», — сказал Евсеев.

Проблема возникла, когда в США увидели, что Россия готова к жёстким ответным мерам для защиты своих граждан в Донбассе. Благодаря решимости российского руководства захватить Донбасс у Украины не получится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.