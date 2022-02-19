Истерия с «российским вторжением» имеет единственную и очевидную цель - сделать из Москвы «кровожадного агрессора». Однако что Кремль избрал самый лучший вариант реагирования на провокацию. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Минобороны РФ проведет учения ядерной триады под руководством Путина © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Игра простая, а Россия пока переигрывает, и на провокации не реагирует. Я считаю, что был выбран самый умный способ расплести этот чудовищный узел, способ, которого Запад больше всего боялся — признание республик, обращение руководства республик к России с просьбой о военной помощи и миротворческом контингенте, и все», — сказал корреспондент.

Он уверен, что Западу крайне невыгодно признание республик Донбасса, поэтому все силы были брошены на предотвращение этого события.

Полностью интервью с Дмитрием Стешиным можно прочитать здесь.