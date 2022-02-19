По его словам, Украина, пытаясь строить из себя жертву, фактически натягивает «клоунский костюм», что делает ситуацию не просто трагикомичной, но местами и очень страшной. Именно этого и хотел Запад, который сейчас использует обстоятельства против Москвы.
«Игра простая, а Россия пока переигрывает, и на провокации не реагирует. Я считаю, что был выбран самый умный способ расплести этот чудовищный узел, способ, которого Запад больше всего боялся — признание республик, обращение руководства республик к России с просьбой о военной помощи и миротворческом контингенте, и все», — сказал корреспондент.
Он уверен, что Западу крайне невыгодно признание республик Донбасса, поэтому все силы были брошены на предотвращение этого события.
Полностью интервью с Дмитрием Стешиным можно прочитать здесь.