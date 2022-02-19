Место проведения украинских провокаций на Донбассе вполне предсказуемо. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, назвав конкретные точки на карте

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«То же Гранитное. Минимальное расстояние до границы с Россией… Там была разведка боем в начале года, когда село заняли ВСУ, потом ушли. Просто проверили скорость реагирования народной милиции ДНР», — сказал Стешин.

Второй очевидный вариант — выход украинских военных через Ясиноватскую развязку на Киевский район Донецка. Заняв это место, пояснил корреспондент, ВСУ получат почти неуязвимую позицию, так как ополчение народных республик не будет обстреливать часть города артиллерией.

Полностью интервью с Дмитрием Стешиным можно прочитать здесь.