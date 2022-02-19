«То, что США делают сейчас на Украине, до безумия напоминает Кабул летом прошлого года, но в более управляемой редакции. Я не удивлюсь, если уже подготовлены десятки банд, которые должны будут дезорганизовывать ситуацию. Именно этим бандам выделено оружие, им выданы «стингеры», именно по этой причине запретили полеты самолетов», — сказал эксперт.
С этой же целью, добавил он, нужны и противотанковые комплексы: на случай если власти Украины решат навести порядок в стране с помощью бронеавтомобилей и танков.
«Я думаю, что хаос там устроят по полной программе. Так, чтобы невозможно было потом предъявлять какие-то претензии. Но и, соответственно, четко совершенно показано, что собой представляет украинская элита, которая убежала вся. Защищать эту страну и этот народ они не собираются. Для них эти люди — питательный планктон», — заявил публицист.
Хазин отметил, что многие украинские националисты сейчас перемещаются во Львов и Ивано-Франковск… И судя по всему, эти территории будут отданы полякам. Вот только отношение местных жителей к поклонникам Бандеры, заметил эксперт, вполне известное.
Полностью интервью с Михаилом Хазиным можно прочитать здесь.