На американском долговом рынке начались серьезные негативные подвижки, поэтому США придется повышать ставки. Именно поэтому Вашингтон активно занялся украинским вопросом. Ситуацию прокомментировал экономист и публицист Михаил Хазин в беседе с журналистами издания Украина.ру

«То, что США делают сейчас на Украине, до безумия напоминает Кабул летом прошлого года, но в более управляемой редакции. Я не удивлюсь, если уже подготовлены десятки банд, которые должны будут дезорганизовывать ситуацию. Именно этим бандам выделено оружие, им выданы «стингеры», именно по этой причине запретили полеты самолетов», — сказал эксперт.

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«Я думаю, что хаос там устроят по полной программе. Так, чтобы невозможно было потом предъявлять какие-то претензии. Но и, соответственно, четко совершенно показано, что собой представляет украинская элита, которая убежала вся. Защищать эту страну и этот народ они не собираются. Для них эти люди — питательный планктон», — заявил публицист.

Хазин отметил, что многие украинские националисты сейчас перемещаются во Львов и Ивано-Франковск… И судя по всему, эти территории будут отданы полякам. Вот только отношение местных жителей к поклонникам Бандеры, заметил эксперт, вполне известное.

Полностью интервью с Михаилом Хазиным можно прочитать здесь.