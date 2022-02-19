«Я практически уверен, что Мураев имел связи с Офисом президента. И Офису президента он, в принципе, был нужен для очень простой цели: он активно отбирал голоса у более популярной политической силы «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Его очень обидели — не внесли в санкционный список и не посадили под домашний арест, но, тем не менее, канал отобрали», — сказал политолог.
Он считает, что никакие другие меры к нему не применялись президентом Владимиром Зеленским сознательно, чтобы Мураев продолжал перетягивать на себя голоса ОПЗЖ.
Кстати, сам политик утверждает, что давно не имеет никакого отношения к каналу, так как передал его в управление коллективу редакции.
Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.