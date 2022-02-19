Украинский политик Евгений Мураев, баллотировавшийся в президенты, фигура неоднозначная. Однако действующей власти он выгоден, поэтому из всех возможных санкций получил только закрытие телеканала «НАШ». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Погребинский

«Я практически уверен, что Мураев имел связи с Офисом президента. И Офису президента он, в принципе, был нужен для очень простой цели: он активно отбирал голоса у более популярной политической силы «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Его очень обидели — не внесли в санкционный список и не посадили под домашний арест, но, тем не менее, канал отобрали», — сказал политолог.

Генпрокурор Украины пригрозила разобраться с Кивой и Монтян © Facebook, Ирина Венедиктова Владимиром Зеленским сознательно, чтобы Мураев продолжал перетягивать на себя голоса ОПЗЖ.

Кстати, сам политик утверждает, что давно не имеет никакого отношения к каналу, так как передал его в управление коллективу редакции.

Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.