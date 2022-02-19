На днях состоялось выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны в Харькове, на котором, кроме всего прочего, были введены санкции против телеканала «Наш», который связывают с Евгением Мураевым. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский

«Мне кажется, что они имеют какое-то пристрастие к гольф-клубу, куда они потом направились отдохнуть. Получили откуда-то распечатку этого удовольствия, 11 тысяч гривен (29,5 тыс.руб. — ред.) они потратили на выпивку. Это еще один аргумент тому, что они не верят (во «вторжение» — ред.)», — сказал Погребинский.

Украина идет к новому экономическому кризису. Где будет брать деньги офис Зеленского © Karolina Grabowska/Pexels Владимира Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Офиса президента Андрея Ермака отмечала закрытие последнего «не антироссийского, не злобного» канала.

Погребинский уточнил, что у него сложное отношение к Мураеву, который очевидно имел связи с Офисом президента, однако канал очевидно закрыли за «неправильную» подачу информации.

Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.