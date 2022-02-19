«Судя по тому, что украинские войска, примерно 70% военных возможностей Украины, сосредоточены близ линии противостояния на Донбассе, это значит, что все остальные возможные театры военных действий абсолютно не защищены. Это значит, что путь с юга через Черное море абсолютно открыт, с Белоруссии тоже.
Это говорит о том, что реально руководство Украины не верит в возможность большой войны, не допускает этого», — уверен эксперт.
А вот украинские олигархи, сказал он, демонстрируют совсем другие ожидания от ситуации, пытаясь сбежать из страны, о «нападении» на которую, очень активно вещали их каналы.
«Выглядит это так, что они обеспокоены своей личной судьбой, потому что они реально являются виновниками той ситуации, в которой оказалась страна», — резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.