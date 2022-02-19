Верят ли на самом деле в «российское нападение» в Киеве, можно судить по тем поступкам и решениям, которые принимаются последние дни. Таким образом на ситуацию предложил посмотреть украинский политолог Михаил Погребинский. Свои мысли на этот счет он изложил в интервью изданию Украина.ру

«Судя по тому, что украинские войска, примерно 70% военных возможностей Украины, сосредоточены близ линии противостояния на Донбассе, это значит, что все остальные возможные театры военных действий абсолютно не защищены. Это значит, что путь с юга через Черное море абсолютно открыт, с Белоруссии тоже.

Это говорит о том, что реально руководство Украины не верит в возможность большой войны, не допускает этого», — уверен эксперт.

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«Выглядит это так, что они обеспокоены своей личной судьбой, потому что они реально являются виновниками той ситуации, в которой оказалась страна», — резюмировал собеседник издания.

Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.