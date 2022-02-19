Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру напомнил, что примерно месяц назад в стране был проведен опрос, где у граждан спросили, допускают ли они возможность «вторжения». Результаты получились спорными, считает эксперт

В Кремле прокомментировали требование Зеленским гарантий для Киева © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Считаю, что не совсем корректно проведен опрос, надо было более внятно у людей это прояснить, потому, что для них этот вопрос: «Верите ли вы, что Россия может вторгнуться», распадается на целый ряд детальных вопросов.

Вторгнуться на территорию ДНР-ЛНР, где есть под миллион русских граждан — это одно, а вторгнуться в Киев — это другое. И если бы вопрос был сформулирован так, насчет Киева, в частности, то, я думаю, гораздо меньше бы людей говорили, что они допускают такую возможность», — сказал Погребинский.

Главное, уточнил, политолог, что такую вероятность не допускает украинское руководство, иначе оно не сосредоточило бы 70% армии близ линии противостояния в Донбассе, оставив открытыми все остальные фланги.

Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.