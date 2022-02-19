В ходе опроса выяснилось, что примерно половина респондентов ожидает «прихода» РФ на территорию Украины. Вот только какую именно территорию — никто не уточнил.
«Считаю, что не совсем корректно проведен опрос, надо было более внятно у людей это прояснить, потому, что для них этот вопрос: «Верите ли вы, что Россия может вторгнуться», распадается на целый ряд детальных вопросов.
Вторгнуться на территорию ДНР-ЛНР, где есть под миллион русских граждан — это одно, а вторгнуться в Киев — это другое. И если бы вопрос был сформулирован так, насчет Киева, в частности, то, я думаю, гораздо меньше бы людей говорили, что они допускают такую возможность», — сказал Погребинский.
Главное, уточнил, политолог, что такую вероятность не допускает украинское руководство, иначе оно не сосредоточило бы 70% армии близ линии противостояния в Донбассе, оставив открытыми все остальные фланги.
Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.