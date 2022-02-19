На фоне истерии о "российском вторжении" борьба президента Украины Владимира Зеленского с олигархами отошла на второй план. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Энрике Менендес

Напряжение в отношениях между олигархом Ринатом Ахметовым и Зеленским могло снизиться, потому что Ахметов — человек, готовый идти на компромиссы, подчеркнул эксперт. Менендес рассказал, почему Зеленский не может создать проблемы ДТЭК © Екатерина Чеснокова

«Как Зеленский сейчас настроен — я не знаю, но я думаю, что с него тоже спесь посбивали за последнее время — он понял, что он несмотря на то, что он президент Украины, он довольно маленький человек, которым большие западные дяди могут легко играть в своих интересах. Думаю, Зеленский начинает это понимать, и конечно, он будет искать варианты, чтобы снизить напряжение на других фронтах», — сказал Менендес.

Тем не менее, давление на политических оппонентов Зеленского на Украине продолжает добавляться: недавно СНБО наложил санкции на Евгения Мураева и закрыл его телеканал, напомнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.