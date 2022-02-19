Несмотря на то, что «российское вторжение» - политтехнология, используемая, против Москвы, сценарий постановки должен быть последовательным. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог Михаил Погребинский

«Если бы не было предложения выехать всем гражданам (имеются в виду представители западных стран, в частности послы и члены их семей — ред.) из Украины, полтора десятка стран об этом заявили, тогда бы могла возникнуть мысль о том, что это все не по-настоящему, что это мистификация. Но если вы действительно уверены в том, что Путин завтра нападет, то — надо как-то защищаться», — объяснил эксперт.

Гончаренко оставил украинских женщин без Шуфутинского © Facebook, alexeygoncharenko

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