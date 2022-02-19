«Если бы не было предложения выехать всем гражданам (имеются в виду представители западных стран, в частности послы и члены их семей — ред.) из Украины, полтора десятка стран об этом заявили, тогда бы могла возникнуть мысль о том, что это все не по-настоящему, что это мистификация. Но если вы действительно уверены в том, что Путин завтра нападет, то — надо как-то защищаться», — объяснил эксперт.
По его словам, ситуация вокруг «вторжения» уже достигла своего апогея, поэтому в ближайшее время «что-то прояснится». Несмотря на попытки России урегулировать вопрос безопасности, Запад фактически пошел в отказ, и теперь все ждут реакции Москвы.
Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.