Крупные предприниматели Ринат Ахметов и Вадим Новинский десятилетиями вкладывают в украинскую экономику. Прифронтовой Мариуполь - пример их деятельности, которую пытается присвоить себе киевская власть. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политолог Энрике Менендес

Отток капитала с Украины есть, но деньги в основном выводят зарубежные инвесторы. В Мариуполе на деньги Ахметова осуществляется модернизационный проект стоимостью 1 млрд долларов, напомнил эксперт. Ахметов приехал в Мариуполь и сделал заявление о Донецке © Facebook/SCM

«За последние пять лет Мариуполь изменился — люди видят, что в этот город вкладывают деньги. Всем понятно, что это деньги в первую очередь Ахметова и Новинского. Это не деньги, которые взяты в Киеве…Ахметов и Новинский практически в Мариуполе собой заменили государственную власть. Они дают больше денег, чем вкладывает государство. А государство на этом пиарится», — сказал Менендес.

Инвестиции в Мариуполь — это не заслуга государства. Это заслуга Ахметова, Новинского и той команды, которая управляет Мариуполем. Других таких примеров масштабных инвестиций в прифронтовую зону у нас просто нет, заключил эксперт.

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