Отток капитала с Украины есть, но деньги в основном выводят зарубежные инвесторы. В Мариуполе на деньги Ахметова осуществляется модернизационный проект стоимостью 1 млрд долларов, напомнил эксперт.
«За последние пять лет Мариуполь изменился — люди видят, что в этот город вкладывают деньги. Всем понятно, что это деньги в первую очередь Ахметова и Новинского. Это не деньги, которые взяты в Киеве…Ахметов и Новинский практически в Мариуполе собой заменили государственную власть. Они дают больше денег, чем вкладывает государство. А государство на этом пиарится», — сказал Менендес.
Инвестиции в Мариуполь — это не заслуга государства. Это заслуга Ахметова, Новинского и той команды, которая управляет Мариуполем. Других таких примеров масштабных инвестиций в прифронтовую зону у нас просто нет, заключил эксперт.
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