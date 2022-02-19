Целью визита Ахметова в Мариуполь была демонстрация того, что олигарх никуда не "сбежал", заявил эксперт.
«Нет ничего удивительного, что Ринат Леонидович часто уезжает за границу…Насколько мне известно, значительная часть его родных людей живет не в Украине, и он регулярно летает к ним. Наверное, посчитали, что у него есть репутационные издержки, связанные с этим, и нужно показать, что он находится на территории Украины — в Мариуполе. Было выбрано идеальное место, потому что там находятся его крупнейшие предприятия», — сказал Менендес.
Мариуполь — это город, где Ахметов является большим работодателем, авторитетным человеком. То, что Ахметов со своим партнером Вадимом Новинским там появился — это отличный пиар-ход, они показали всем, что они на своей территории со своими людьми, заключил эксперт.
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