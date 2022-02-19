Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Такой вариант развития событий в интервью изданию Украина.ру прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский

«Думаю, не случайно Вадим Пристайко произнес эти слова. Я его помню, и даже шапочно с ним знаком, могу сказать, что это человек неглупый. Что должен сказать разумный человек, если он понимает, что НАТО, Америка защищать Украину не будут. По сравнению с Российской Федерацией…

Это оговорка, отчасти связанная с тем, как сформулирован для человека вопрос, какой был контекст, отчасти с тем, что вопрос-то такой задают не случайно. Причем задают британцы, BBC. Потому что понимают, что дело идет к тому, что какое-то решение по отказу о включении Украины в НАТО готовится в какой-то форме», — сказал Погребинский.

США сочли уловкой отвод российских войск от Украины © CC0, Pixabay

Как вариант, считает политолог, мораторий может быть временным на 10 или 15 лет, это не полностью удовлетворит Российскую Федерацию, но на какое-то время снизит напряженность.

Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.