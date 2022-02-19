Западной Украине очень трудно будет интегрироваться в общее пространство с Россией, потому что гроздья гнева и семена ненависти пустили там серьезные корни. Об этом рассказал директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Анпилогов: Самоорганизация Украины приведет к европейскому Сомали © Журналистская правда

«Западная Украина больше тяготеет на Запад, если даже немцы на картах нашего «вторжения» пишут Львов как Лемберг, хотя Львов — это вообще польский город, который росчерком пера Иосифа Виссарионовича [Сталина] оказался в составе Украины. Участь Западной Украины в единении с Польшей, Венгрией и Словакией. Но вряд ли эта судьба будет счастливой. Это будут отсталые восточные провинции этих стран», — указал Анпилогов.

Вряд ли Западная Украина может состояться как самостоятельное государство. У нее нет на это ресурсов в современном мире. Так что надо работать с людьми, у которых интересы отличаются от интересов элит, которым нужно воспитывать детей и зарабатывать деньги, уточнил публицист.

Если Россия предоставит людям эти возможности, то и с Западной Украины народ к ней тоже потянется, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.