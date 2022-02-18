«Президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В правительстве уже сообщили, что поручение президента будет выполнено.
Путин также поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и организовать условия для размещения беженцев, оказания им медицинской помощи и обеспечения их горячим питанием.
Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик организовали массовую эвакуацию населения в Ростовскую область РФ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В Донбассе произошло резкое обострение конфликта, ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населенных пунктов. В Минобороны Украины заявили, что эскалации в Донбассе не наблюдается и Киев намерен решать проблему политико-дипломатическим путем.