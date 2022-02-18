Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить каждого прибывающего из ДНР и ЛНР беженца единовременным пособием в 10 тысяч рублей. Об этом передаёт РИА Новости 18 февраля

«Президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В правительстве уже сообщили, что поручение президента будет выполнено. ЛНР и ДНР начали эвакуацию жителей в Россию © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Путин также поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и организовать условия для размещения беженцев, оказания им медицинской помощи и обеспечения их горячим питанием.

Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик организовали массовую эвакуацию населения в Ростовскую область РФ. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В Донбассе произошло резкое обострение конфликта, ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населенных пунктов. В Минобороны Украины заявили, что эскалации в Донбассе не наблюдается и Киев намерен решать проблему политико-дипломатическим путем.