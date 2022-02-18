Президент РФ Владимир Путин обвинил киевский режим в саботаже ключевых вопросов Минских соглашений. Об этом он заявил 18 февраля на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров

Российский лидер указал, что украинский конфликт обсуждался им в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Киев хочет поставить крест на Минских соглашениях - МИД РФ © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Процесс урегулирования конфликта, по словам Путина, зашёл в тупик.

«Киев не исполняет Минских соглашений и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договорённостей по внесению изменений в конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии — по всем ключевым вопросам минских соглашений», — сказал президент РФ.

По его словам, всё, что нужно сделать правительству Украины для урегулирования конфликта — это сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по его завершению.