Он сделал такое заявление из-за эскалации напряжённости на линии соприкосновения Народной милиции ЛНР и ВСУ.
«Ещё раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», — сказал Пасечник.
По сообщению Луганского информационного центра, за минувшие сутки киевские силовики 29 раз нарушили «режим тишины» на территории ЛНР.
Как утверждается в сообщении, с начала текущих суток ВСУ обстреляли населённые пункты Желобок, Пришиб, Зелёная Роща, Молочный, Весёленькое, Калиновка, Санжаровка, Раевка, Весёлая Гора, Обозное и Золотое-5.
ДНР также сообщает о многочисленных обстрелах вдоль линии соприкосновения сторон.
Ранее Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин объявили эвакуацию населения народных республик в РФ.