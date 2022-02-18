Проживающие в ЛНР мужчины, способные держать в руках оружие, должны принять участие в защите республики. Об этом заявил 18 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник в своем видеообращении

Он сделал такое заявление из-за эскалации напряжённости на линии соприкосновения Народной милиции ЛНР и ВСУ.

«Ещё раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», — сказал Пасечник.

Кубинский разведчик предупредил о возможных провокациях ЦРУ на Украине © East News, FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

Как утверждается в сообщении, с начала текущих суток ВСУ обстреляли населённые пункты Желобок, Пришиб, Зелёная Роща, Молочный, Весёленькое, Калиновка, Санжаровка, Раевка, Весёлая Гора, Обозное и Золотое-5.

ДНР также сообщает о многочисленных обстрелах вдоль линии соприкосновения сторон.

Ранее Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин объявили эвакуацию населения народных республик в РФ.