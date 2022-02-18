Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе и опроверг заявления властей ДНР о последних инцидентах в республике. Соответствующий пост появился 18 февраля в Twitter главы МИД

Ситуация в Донбассе обострилась накануне. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах. На следующий день стрельба продолжилась. Народная милиция ДНР заявила, что предотвратила теракт на заводе «Стирол» в Горловке. Украинские диверсанты планировали взорвать там емкости с аммиаком. Также в этот день двое украинских диверсантов были ликвидированы, а еще двое взяты в плен при попытке подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях Горловки. В последнем случае ополченцы опубликовали запись с экшн-камер, которые были при себе у убитых.

Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — написал Кулеба.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Российские власти констатируют, что последняя эскалация в Донбассе вызывает беспокойство, а страны Запада продолжают накачивать украинскую армию вооружениями, что может вылиться в вооруженную агрессию Киева против республик Донецка и Луганска.