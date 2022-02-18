Глава ДНР заявил, что украинские военные, согласно данным разведки, «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».
По словам Пушилина, ВСУ вскоре по приказу Владимира Зеленского начнут реализацию план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — объявил глава ДНР.
Эвакуированных по договоренности с властями РФ планируется разместить в Ростовской области.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал мирное население республики к эвакуации. Он поручил ведомствам организовать эвакуацию социальных объектов и помочь при эвакуации жителям.
Ранее в Донбассе произошло резкое обострение конфликта, ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населенных пунктов. В Минобороны Украины заявили, что эскалации в Донбассе не наблюдается и Киев намерен решать проблему политико-дипломатическим путем.