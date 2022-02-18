Мирное население ДНР и ЛНР необходимо эвакуировать в Россию из-за скорого наступления ВСУ, сообщили главы Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Глава ДНР заявил, что украинские военные, согласно данным разведки, «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

По словам Пушилина, ВСУ вскоре по приказу Владимира Зеленского начнут реализацию план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — объявил глава ДНР.

Эвакуированных по договоренности с властями РФ планируется разместить в Ростовской области.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал мирное население республики к эвакуации. Он поручил ведомствам организовать эвакуацию социальных объектов и помочь при эвакуации жителям.

Ранее в Донбассе произошло резкое обострение конфликта, ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах населенных пунктов. В Минобороны Украины заявили, что эскалации в Донбассе не наблюдается и Киев намерен решать проблему политико-дипломатическим путем.