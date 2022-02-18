Украинские власти должны обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) для списания всех внешних долгов страны. Об этом заявила 18 февраля в эфире телеканала «1+1» бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко

По её словам, такая процедура уже неоднократно проводилась в отношении других стран. В частности, она напомнила, что в начале пандемии COVID-19 МВФ списал долги 25 государствам. Почему деградирует украинская экономика? Ответ эксперта

«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по "Будапештскому меморандуму" обязаны списать 52 миллиарда долларов государственных долгов», — заявила Тимошенко.

Она указала, что в истории было немало примеров, когда так же поступали с государствами, против которых совершалась агрессия или которые попадали в другие тяжелые ситуации.